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Ministeries vernield bij studentenprotesten in Albanese Tirana

Samenleving
door anp
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TIRANA (ANP/AFP) - In de Albanese hoofdstad zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. De demonstranten, veelal studenten, zijn voor de tweede dag op rij op de been om te pleiten voor betere omstandigheden op de universiteiten in het land. Ook eisen ze het vertrek van premier Edi Rama.
Op beelden op sociale media is te zien hoe woensdag brand gesticht is in de hal van het ministerie van Justitie. De politie moest eraan te pas komen om de weg vrij te maken voor de brandweer. Ook winkels in de hoofdstad moesten het ontgelden. De politie zette onder meer waterkanonnen en traangas in om de demonstranten uiteen te drijven. Die lieten zich echter niet zomaar verjagen.
Naast het ministerie van Justitie werden ook panden van Financiën en het kantoor van premier Rama belaagd. De Albanese minister van Binnenlandse Zaken Ervin Demo heeft gezegd zich te herkennen in de wensen van de betogers, maar riep hen eveneens op in te binden "voordat het te laat is".
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