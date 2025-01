Wall Street sluit lager na rentepauze Fed, Starbucks fors hoger

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers op Wall Street verwerkten het besluit van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve om de rente onveranderd te laten, na de verlagingen vorig jaar. Bij de bedrijven was koffieketen Starbucks een winnaar dankzij goed ontvangen resultaten.

Het besluit van de Fed om de rente gelijk te houden, was al verwacht op de financiële markten. Sinds september werd de rente in 's werelds grootste economie drie keer verlaagd. De centrale bank maakt nu pas op de plaats in afwachting van nieuwe cijfers over de inflatie en arbeidsmarkt en meer duidelijkheid over het beleid van president Donald Trump. In een toelichting verklaarde Fed-voorzitter Jerome Powell dat er geen haast is om de rente verder te verlagen en dat wordt gewacht wat het effect op de economie van het beleid van Trump zal worden.

Starbucks klom ruim 8 procent. Het bedrijf zag de verkopen in het afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd en de winst viel hoger uit dan was verwacht door kenners. Starbucks kampt al langer met dalende verkopen, onder meer doordat klanten minder besteden door de hogere prijzen.