Trump: ontslag ambtenaren die komende week niet naar werk komen

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt dat alle ambtenaren die komende week niet naar kantoor komen zullen worden ontslagen. Trump probeert de overheid flink te laten krimpen en wil ook een einde maken aan het thuiswerken.

"Als ze voor 6 februari niet naar werk in hun kantoor komen, worden ze ontslagen", zei Trump woensdag in het Witte Huis. "En zo kunnen we onze overheid verkleinen."

Het Witte Huis stuurde dinsdag al een e-mail naar 2 miljoen overheidsmedewerkers waarin ze een aanbod kregen om op te stappen in ruil voor een afkoopsom. Ze zouden dan tot eind september nog salaris krijgen.