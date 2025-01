Kabinet spreekt solidariteit uit met Denemarken

DEN HAAG (ANP) - De Denen hebben er niet om gevraagd, maar toch wil het kabinet "solidariteit uitspreken met de Deense premier Mette Frederiksen", zei Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) in een debat over de komende informele EU-top. Europa moet volgens hem eensgezind zijn als het gaat om respect voor elkaars territorialiteit. "Dat staat buiten kijf."

De Deense regering verkeert in een crisismodus nu de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump blijft aandringen op overdracht van Groenland aan de VS. Dat is volgens hem nodig voor de Amerikaanse "nationale veiligheid". Trump heeft dat volgens zakenkrant FT ook in een gesprek aan de Deense premier laten weten. Toen zij zei dat Groenland niet te koop is, werd zijn toon volgens bronnen agressief.

De Denen versterken inmiddels hun militaire aanwezigheid op Groenland. Ook ging Frederiksen langs bij de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Franse president Emmanuel Macron en NAVO-topman Mark Rutte. Ook voerde ze overleg met de premiers van de Scandinavische landen. Groenland is een autonoom deel van het koninkrijk Denemarken.

'Duidelijk signaal'

"De Deense zorgen nemen we serieus", zei Veldkamp. Maar er moet volgens hem ook gekeken worden welke woorden Trump concreet gaat maken. Veldkamps Deense collega heeft hem laten weten dat Kopenhagen "eerst het stof wil laten neerdwarrelen" en nog geen verzoek heeft gedaan om de zaak op te nemen met de VS.

Ook verschillende partijen in de Kamer vragen het kabinet de Denen te steunen. Pieter Omtzigt (NSC) zei dat de EU als een blok achter Denemarken moet gaan staan. Hij verwacht een "duidelijk signaal" op de komende EU-top. Jimmy Dijk (SP) vindt dat Washington veel duidelijker moet worden gemaakt dat het bedreigen van een bondgenoot niet kan.