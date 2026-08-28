Wall Street sluit lager na toespraak Warsh, Nvidia bij verliezers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei. Het hoofd van de Amerikaanse bank hintte op een renteverhoging, maar stelde zelf dat zijn uitspraken niet als voorspelling voor de rente gezien moeten worden. Waar de verwachting eerder nog was dat de rente gelijk zou blijven in september, denken steeds meer beleggers dat er een verhoging komt.

Nvidia behoorde vrijdag tot de verliezers. Het chipconcern had donderdag bijna 9 procent gewonnen na sterke resultaten en vooruitzichten. Het waardevolste bedrijf ter wereld won daarmee 442 miljard dollar aan beurswaarde, een van de grootste dagwinsten ooit. Vrijdag verloor het 4,6 procent.

De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 53.559,99 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,3 procent tot 7711,76 punten. Techbeurs Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 26.402,43 punten nadat het donderdag nog 1,6 procent had gewonnen.

PayPal

Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10 procent. Het bedrijf boekte het afgelopen kwartaal een recordomzet door de sterke vraag naar zijn chips voor AI-datacenters. Maar de margeverwachting voor het huidige kwartaal viel tegen. Marvell is dit jaar al 170 procent in waarde gestegen. Beleggers grepen de resultaten ook aan om winst te nemen.

PayPal zakte bijna 13 procent. Investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe gaan het betaalbedrijf niet overnemen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. In juli waren er geruchten dat PayPal gekocht zou worden voor ruim 53 miljard dollar.

Gap

Gap maakte een koerssprong en won bijna 13 procent. De kledingverkoper verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar na beter dan verwachte kwartaalresultaten.

Chevron won ruim 1 procent. De oliemaatschappij zou dichtbij een overeenkomst zijn om zijn olie-activiteiten op te schalen in Venezuela, schrijft The Wall Street Journal. Chevron is de enige grote Amerikaanse oliemaatschappij die momenteel actief is in het land. Het olieconcern is nu verantwoordelijk voor een vijfde van de olieproductie van Venezuela.