Spanje vraagt EU om bijstand voor controleren migranten in Ceuta

MADRID (ANP/AFP/RTR) - Spanje heeft de grensbewakingsdienst van de EU, Frontex, om hulp gevraagd in verband met de vele migranten in het Spaanse Afrikaanse territorium Ceuta. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska heeft gevraagd te helpen met het controleren van de duizenden migranten in Ceuta.

De kleine exclave werd 30 en 31 juli overweldigd door een stroom van zeker 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. De Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan en de Spaanse autoriteiten werden volkomen verrast. De meeste migranten gingen snel terug naar Marokko, maar er zijn er nog steeds tussen de 5000 en 8000 in Ceuta volgens de autoriteiten.

De Spaanse stad van nog geen 19 vierkante kilometer oppervlakte is samen met het oostelijker aan de Afrikaanse kust gelegen Spaanse Melilla het enige gebied waar de EU een landgrens heeft met Afrika.