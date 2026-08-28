ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spanje vraagt EU om bijstand voor controleren migranten in Ceuta

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 22:07
anp280826259 1
MADRID (ANP/AFP/RTR) - Spanje heeft de grensbewakingsdienst van de EU, Frontex, om hulp gevraagd in verband met de vele migranten in het Spaanse Afrikaanse territorium Ceuta. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska heeft gevraagd te helpen met het controleren van de duizenden migranten in Ceuta.
De kleine exclave werd 30 en 31 juli overweldigd door een stroom van zeker 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. De Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan en de Spaanse autoriteiten werden volkomen verrast. De meeste migranten gingen snel terug naar Marokko, maar er zijn er nog steeds tussen de 5000 en 8000 in Ceuta volgens de autoriteiten.
De Spaanse stad van nog geen 19 vierkante kilometer oppervlakte is samen met het oostelijker aan de Afrikaanse kust gelegen Spaanse Melilla het enige gebied waar de EU een landgrens heeft met Afrika.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

Anna-Thomas-BB-Vol-Liefde

Anna, de nieuwste logee van Thomas in B&B vol Liefde, heeft 765.000 Instagram-volgers en is actief op 18+-forum. Wat is haar leeftijd?

shutterstock_2695466079

Nederland is stiekem een Europese grootmacht in tweedehands auto's geworden — zoveel geld gaat er de grens over

shutterstock_2690895533

Deze 8 dingen kun je beter met de hand afwassen dan in de vaatwasser

naast_1787733063

Op Funda wemelt het van de door AI-gegenereerde interieurfoto’s: 'Soms zie je hele gekke dingen'

ANP-495578099

Ratelband junior (46) verdacht van gigantische beleggingsfraude, met de noorderzon vertrokken

Loading