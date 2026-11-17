NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in afwachting van cijfers Nvidia. Het AI-chipbedrijf komt na de slotbel met resultaten over het afgelopen kwartaal. De aandacht van beleggers gaat vooral naar de toekomstplannen van het bedrijf, zeker nu topman Jensen Huang is opgestapt na onthullingen over meerdere affaires.

De Dow-Jonesindex zakte 1,6 procent tot 50.759,42 punten. De brede S&P 500-index sloot 1 procent lager op 7340,53 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,74 procent tot 24.328,38 punten.

Nvidia zakte 0,5 procent na een verlies van ruim 4 procent een dag eerder. Sinds de onthullingen over affaires van topman Huang is het aandeel flink gedaald. Een van de affaires van de voormalige topman zou met een vermeende Chinese spion zijn. Huang erkende dinsdag in zijn eerste openbare verklaring sinds zijn vertrek dat hij "serieuze fouten" heeft gemaakt.