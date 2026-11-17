BRATISLAVA (ANP/DPA) - Tienduizenden Slowaken hebben de herdenking van de val van het communisme aangegrepen om te protesteren tegen de regering van Robert Fico. De demonstranten verwijten de nationalistisch-populistische premier onder meer dat hij rechten inperkt en nauwe banden onderhoudt met Rusland.

In meerdere steden gingen mensen de straat op. De grootste demonstratie vond plaats in de hoofdstad Bratislava, waar volgens de organisatoren 25.000 mensen samen zijn gekomen. Zij scandeerden onder meer "we hebben genoeg van Fico!" en hielden spandoeken omhoog met "Russen, ga naar huis".

Fico staat onder druk omdat zijn coalitie sinds kort geen meerderheid meer heeft in het parlement, nadat meerdere parlementsleden uit de regeringspartijen waren gestapt. De oppositie eist nieuwe verkiezingen.

17 november was jarenlang een nationale feestdag omdat op die dag in 1989 het communistische regime van Tsjechoslowakije viel. Maar vorig jaar besloot de regering die feestdag te schrappen om te bezuinigen.