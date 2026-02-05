Wall Street sluit met verlies, Alphabet bij dalers na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De stemming was opnieuw negatief, na zware koersverliezen in de techsector eerder deze week.

Onder meer Google-moederbedrijf Alphabet hoorde bij de dalers (min 0,5 procent), maar maakte het grootste deel van het koersverlies van eerder op de dag wel goed. Beleggers wogen de sterke resultaten van het concern af tegen de enorme investeringsplannen. Zo gaat Alphabet nog meer geld steken in toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI).

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 48.908,72 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,2 procent tot 6798,40 punten. De Nasdaq daalde verder, met 1,6 procent tot 22.540,59 punten, nadat de techgraadmeter in de afgelopen twee dagen ook al bijna 3 procent verloor.

Forse verliezen chipsector

Een tegenvallende omzetverwachting van Advanced Micro Devices (AMD) zorgde woensdag al voor forse verliezen in de chipsector. Dinsdag leidde de lancering van nieuwe AI-tools door Anthropic tot een verkoopgolf onder data- en softwarebedrijven.

Beleggers verwerkten daarnaast zwakke Amerikaanse cijfers over de arbeidsmarkt. Het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten viel hoger uit dan verwacht. Eerder werd al bekend dat er in januari veel minder banen zijn bijgekomen in het Amerikaanse bedrijfsleven dan werd gedacht.

Estée Lauder kelderde

Chipbedrijf Qualcomm zakte 8,5 procent na een tegenvallend kwartaalbericht. Snap werd 13,4 procent lager gezet na resultaten van de eigenaar van socialemediaplatform Snapchat.

AMD verloor nog eens 3,8 procent, na een koersval van ruim 17 procent een dag eerder.

Estée Lauder kelderde bijna 20 procent na het bekendmaken van de kwartaalresultaten. Het cosmeticaconcern verwacht nog steeds dat de winstgevendheid over het huidige gebroken boekjaar met 100 miljoen dollar zal dalen als gevolg van de impact van importheffingen.