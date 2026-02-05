Koning Felipe leeft mee met slachtoffers overstromingen

MADRID (ANP/AFP) - Koning Felipe van Spanje heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in met name de regio Andalusië. In een speech tijdens een werkbezoek in Madrid zei de vorst dat hij en koningin Letizia bezorgd zijn en aan "de duizenden mensen en gezinnen die deze uren en dagen met angst en onzekerheid beleven" denken.

De provincies Cádiz en Málaga zijn het zwaarst getroffen. Op veel plaatsen viel in 24 uur tijd 100 tot 200 millimeter regen. In het plaatsje Grazalema, aan de voet van een berg op ruim 900 meter hoogte, viel zelfs meer dan 500 millimeter regen in een dag. De komende tijd blijft het slecht weer in de regio.

Volgens de krant El Diario zijn zeker 8000 mensen geëvacueerd in Andalusië. De regen en wind veroorzaakten al overstromingen, aardverschuivingen en het instorten van gebouwen. De leider van de Spaanse regio, Juanma Moreno, vertelde verslaggevers dat vijftien gemeenten waren afgesloten doordat meer dan tachtig wegen waren geblokkeerd.