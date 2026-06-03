ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street sluit met verliezen na gevechten in Midden-Oosten

Economie
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 22:30
anp030626192 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met verliezen de handel uitgegaan. Nieuwe aanvallen van Iran op omliggende landen voeden de vrees voor een nieuwe escalatie in de vijandelijkheden met de Verenigde Staten. Daardoor neemt de hoop op een snelle vredesdeal in het Midden-Oosten weer wat af.
De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent lager op 50.687,07 punten. De S&P 500 zakte 0,7 procent tot 7553,68 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 26.853,98 punten. Een dag eerder eindigden de graadmeters nog op recordhoogtes.
Iran vuurde raketten af op doelen in Koeweit en Bahrein, naar eigen zeggen als vergelding voor Amerikaanse aanvallen. Door het opgelaaide geweld, in weerwil van een staakt-het-vuren sinds april, stegen ook de olieprijzen weer. Zorgen over het effect op de inflatie zorgden ook voor hogere rentes op veel staatsobligaties.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (7)

Inflatie van 3,5%: zo smelt je hypotheek stilletjes weg

40222732_m

De onverwachte effecten van glyfosaat op je darmen

50908242_m

Je matras leeft (letterlijk)

afcbb3c9c2005baab387c575d12998511b23c026-1780404967-97a525a7-960x640

Vier Pakistaanse landarbeiders levend verbrand in Italië: 'Moordaanslag, zonder twijfel'

ANP-531406715

Angela de Jong heeft ruzie met kinderloze Antoinnette Scheulderman: “Ik vind dat mensen zichzelf tekort doen als ze geen kinderen willen"

c50288b7-f631-4d2c-aad0-7b8001cacf4a_1359x2048

Tina Brown fileert Jill Biden: wat de first lady verzwijgt

Loading