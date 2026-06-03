Eurocommissaris Hoekstra: nieuwe heffingen VS kunnen niet

AMSTERDAM (ANP) - Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) heeft geen goed woord over voor nieuwe importheffingen waarmee de Verenigde Staten dreigen. Tegen nieuwszender BNR zegt hij dat de Europese Commissie zal vasthouden aan eerdere afspraken met de Amerikaanse regering, die woensdag met nieuwe importheffingen voor de EU dreigde.

De regering-Trump kondigde aan nieuwe heffingen in te stellen voor tientallen landen die te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. De EU zou daarbij met een heffing van nog eens 10 procent te maken krijgen. Vorig jaar kwamen Brussel en Washington juist tot een deal waarbij de Amerikaanse heffingen voor veel producten uit de EU 15 procent zijn.

"Je kunt je natuurlijk niet in een situatie manoeuvreren waarin je eerst een afspraak maakt en de andere partij vervolgens zegt: 'oh ja, ik heb nog een wens'", zegt Hoekstra daarover tegen BNR. Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) zal hierover in gesprek gaan met de Amerikanen. "Maar wij zullen vasthouden aan de afspraken zoals we die gemaakt hebben", zei Hoekstra.