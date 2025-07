Wall Street sluit met winst, chipconcern Intel onderuit

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, met wederom nieuwe recordstanden voor de brede S&P 500-index en technologiegraadmeter Nasdaq. Beleggers op Wall Street bleven alert op de handelsontwikkelingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Bij de bedrijven moest chipconcern Intel het ontgelden na tegenvallende kwartaalcijfers.

President Donald Trump zei vrijdag voorafgaand aan zijn golfreis naar Schotland dat hij de kans op een handelsdeal tussen de VS en de EU voor de deadline van 1 augustus op 50 procent schat. De EU heeft nog een week om een akkoord te sluiten en Amerikaanse importheffingen van 30 procent te voorkomen. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie brengt zondag een bezoek aan Trump in Schotland om te praten over handel.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 44.901,92 punten. De S&P 500 won 0,4 procent tot 6388,64 punten en de Nasdaq ging 0,2 procent vooruit tot 21.108,32 punten. Over de gehele week gemeten boekten de drie hoofdgraadmeters koerswinsten van meer dan 1 procent.

Intel verloor 8,5 procent aan beurswaarde. De chipproducent dook afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers en het bedrijf verwacht in het huidige kwartaal ook meer verlies te lijden dan analisten hadden voorzien. Intel ziet daarnaast af van plannen voor nieuwe fabrieken in Duitsland en Polen. De bouw van beide fabrieken werd vorig jaar al uitgesteld voor ongeveer twee jaar in afwachting van marktontwikkelingen.

Paramount Global werd bijna 2 procent lager gezet, na een winst eerder op de dag. De fusie tussen Paramount en productiehuis Skydance Media mag doorgaan na toestemming van de Amerikaanse concurrentiewaakhond FCC. Paramount is naast de gelijknamige Hollywoodfilmstudio eigenaar van televisiezenders CBS en MTV. Skydance zit achter de productie van films als Mission: Impossible Dead Reckoning en Top Gun: Maverick.

Tesla werd 3,5 procent duurder. De elektrische autofabrikant raakte een dag eerder ruim 8 procent kwijt, na een forse daling van de winst in het afgelopen kwartaal.