KAN News: Israël vernietigt 1000 ladingen bedorven hulp voor Gaza

TEL AVIV (ANP) - Het Israëlische leger heeft naar schatting ruim duizend vrachtwagenladingen hulpgoederen vernietigd die bedoeld waren voor burgers in de afgegrendelde Gazastrook. De spullen, onder meer voedsel en medische benodigdheden, zouden bedorven zijn geweest. De goederen hadden wekenlang bij de grensovergang Kerem Shalom gestaan, meldde de Israëlische nieuwszender KAN News.

Het probleem is de falende distributie van de goederen, zouden militairen hebben gemeld. Nog steeds staan er duizenden pakketten in de zon te wachten. Als ze niet naar de Gazastrook worden overgebracht, zullen ook die worden vernietigd, aldus legerbronnen.

De melding over de vernietiging van hulpgoederen komt tijdens een golf van internationale verontwaardiging over het uitblijven van meer hulp aan de bevolking van Gaza, waar al hongersnood zou heersen. Israël laat maar beperkt hulp toe.

Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk riepen Israël eerder vrijdag op meer goederen toe te laten. Zij vinden dat de Israëlische regering de beperkingen op de hulpverlening onmiddellijk moet opheffen zodat de Verenigde Naties en andere organisaties hun werk kunnen doen. Israël moet zijn internationale verplichtingen nakomen zodat humanitaire hulp mogelijk wordt, benadrukken de regeringen in Berlijn, Londen en Parijs in een verklaring na spoedoverleg over de kwestie. Demissionair premier Dick Schoof zei daarna dat hij "volle steun" geeft aan de verklaring van de drie landen.