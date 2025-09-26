Wall Street sluit met winst na drie verliesbeurten op rij

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten gesloten, waarmee een einde kwam aan drie verliesbeurten op rij. De handel op Wall Street stond vooral in het teken van nieuwe cijfers over de inflatie en de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten.

Het inflatiecijfer, dat de Federal Reserve als belangrijkste maatstaf ziet, was conform de verwachtingen van kenners. De verwachting voor verdere renteverlagingen door de Amerikaanse centrale bank dit jaar bleef daardoor in stand, na de eerste verlaging van de rente door de Fed van dit jaar vorige week. De uitgaven van consumenten waren in augustus iets sterker dan verwacht. Wel bleek dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen is gedaald naar het laagste niveau in vier maanden.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 46.247,29 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,6 procent tot 6643,70 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent vooruit tot 22.484,07 punten.

Electronic Arts

Bij de bedrijven was truckbouwer Paccar een winnaar na de aankondiging van president Donald Trump om hoge importheffingen te gaan opleggen op zware vrachtwagens. Paccar, dat de Amerikaanse truckmerken Peterbilt en Kenworth heeft en ook het moederbedrijf van het Nederlandse DAF is, steeg ruim 5 procent.

Computerspellenbedrijf Electronic Arts (EA), bekend van sportgames en The Sims, sprong bijna 15 procent omhoog. EA wordt mogelijk van de beurs gehaald door een groep investeerders in een deal ter waarde van wel 50 miljard dollar, aldus The Wall Street Journal. De groep wordt volgens de zakenkrant geleid door investeringsmaatschappij Silver Lake en het Saudische staatsinvesteringsfonds PIF en mogelijk wordt volgende week al een deal bekendgemaakt.

Veiligheidschecks

Boeing won 3,6 procent. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA geeft Boeing meer bevoegdheden om zelf veiligheidschecks van vliegtuigen te doen, na een reeks technische problemen met Boeing-toestellen. Daardoor kwam Boeing onder verscherpt toezicht van de FAA te staan.

Groothandelaar Costco Wholesale verloor 3 procent na bekendmaking van kwartaalcijfers.