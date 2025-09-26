ECONOMIE
Bronzen beeld schilder Jan Steen weg in Warmond, aangifte gedaan

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 21:41
anp260925189 1
WARMOND (ANP) - Een bronzen borstbeeld van de zeventiende-eeuwse schilder Jan Steen in Warmond is verdwenen. De gemeente Teylingen, waar Warmond onder valt, vermoedt diefstal en doet aangifte, meldt zij vrijdag.
Het bronzen beeld van Steen stond er als eerbetoon aan de schilder, die enkele jaren in het Zuid-Hollandse Warmond zou hebben gewoond. De buste was geplaatst dicht bij het huis waar de schilder zou hebben verbleven.
De gemeente roept inwoners en bezoekers op "om alert te zijn op verdachte situaties in de omgeving". Mensen die iets hebben gezien met betrekking tot de verdwijning worden opgeroepen contact op te nemen met de gemeente.
