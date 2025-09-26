ECONOMIE
VN gaan Iran weer straffen voor nucleaire programma

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 22:19
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Naties kunnen opnieuw omvattende sancties opleggen aan Iran. Dagen van hectische diplomatieke inspanningen in New York brachten geen oplossing in het conflict over het nucleaire programma van het regime in Teheran.
De VN-Veiligheidsraad verwierp een Russisch-Chinese oproep die Iran zes maanden uitstel zou hebben gegeven voordat de strafmaatregelen opnieuw van kracht zouden worden. Daardoor kunnen de sancties dit weekend weer worden ingevoerd.
De Verenigde Staten en bondgenoten wilden geen extra tijd meer voor Iran. Vorige maand hadden Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk al verwezen naar de beperkte medewerking van Teheran met de internationale atoomwaakhond IAEA.
De sancties werden eerder opgeheven na een akkoord in 2015. Iran heeft daar niet lang van kunnen profiteren, omdat president Trump in 2018 uit de deal stapte en opnieuw een reeks Amerikaanse sancties oplegde. Washington wil per se voorkomen dat Iran een atoomwapen maakt.
