Wall Street sluit met winsten in afwachting van Nvidia-cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. Beleggers toonden zich overwegend optimistisch in de aanloop naar de kwartaalcijfers van chipbedrijf Nvidia na de slotbel. Die resultaten worden gezien als graadmeter voor de investeringen die grote techbedrijven doen in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

De Dow-Jonesindex won 0,6 procent tot 49.482,15 punten. De S&P 500 eindigde 0,8 procent hoger op 6946,13 punten. Techbeurs Nasdaq eindigde 1,3 procent hoger op 23.152,08 punten.

Nvidia meldt waarschijnlijk dat de omzet en winst sterk zijn gestegen door de grote vraag naar zijn grafische processoren, die het zware rekenwerk doen voor nieuwe AI-toepassingen. De vraag is of het door topman Jensen Huang geleide bedrijf aan de hooggespannen verwachtingen van beleggers kan voldoen. Een positieve verrassing zou ook de beurswaarde van andere techbedrijven kunnen stuwen.

Entertainment- en mediaconcern Warner Bros. Discovery, dat donderdag met kwartaalcijfers komt, daalde 0,9 procent. Concurrent Paramount Skydance heeft een hoger bod op het bedrijf gedaan van 111 miljard dollar. De hoogte van dat aangepaste bedrag viel beleggers mogelijk tegen.

Amerikaanse olie

Ook Netflix aast op een groot deel van Warner Bros. Discovery en heeft 83 miljard dollar over voor de studio's en streamingdienst van het bedrijf. Tot nu toe heeft Warner Bros. Discovery de voorkeur gegeven aan het bod van Netflix.

Kluswinkelketen Lowe's was een opvallende verliezer. Het bedrijf gaf bij zijn kwartaalresultaten een prognose af voor het hele boekjaar die beleggers tegenviel. Het aandeel sloot 5,6 procent lager.

De prijs voor een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 65,47 dollar per vat. Brentolie steeg juist 0,3 procent in prijs tot 70,95 dollar per vat. De euro bewoog amper ten opzichte van de dollar en was 1,1807 dollar waard.