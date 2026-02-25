ECONOMIE
PvdD en DENK verwijten D66 niet op te komen voor Palestijnen

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 22:17
anp250226201 1
DEN HAAG (ANP) - DENK en Partij voor de Dieren zijn teleurgesteld, omdat in het coalitieakkoord wat hen betreft onvoldoende steun wordt uitgesproken voor de Palestijnen. Dat hadden de oppositiepartijen wel gehoopt van premier Rob Jetten. Want, zo brengen zij in herinnering, de D66'er liep vorig jaar mee met de demonstratie waarin het toenmalige kabinet werd opgeroepen om een rode lijn te trekken richting Israël.
De mensen die daar hoop uit putten, zijn nu "teleurgesteld", volgens DENK-leider Stephan van Baarle. "Mensen hoopten op eindelijk harde sancties tegen Israël, hoopten dat Palestina zou worden erkend, hoopten op echt extra budget voor hulp aan de Palestijnen, hoopten op een totaal wapenembargo tegen Israël."
Esther Ouwehand van PvdD vindt het "verbijsterend dat kennelijk de VVD het voor elkaar heeft gekregen" dat er geen strengere lijn richting Israël wordt getrokken. In het coalitieakkoord staat onder meer dat Nederland voor een tweestatenoplossing is en tegen illegale nederzettingen.
