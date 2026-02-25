ECONOMIE
Zelensky belt met Trump over verdere onderhandelingen

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 21:46
anp250226198 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gebeld met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump over de onderhandelingen met Rusland. Zelensky spreekt op X de verwachting uit dat binnenkort de voorbereidingen kunnen worden getroffen voor een gesprek tussen de leiders zelf, inclusief de Russische president Vladimir Poetin.
Donderdag spreken delegaties uit de drie landen weer met elkaar in Genève over hoe ze een einde kunnen maken aan de oorlog. De volgende onderhandelingsronde vindt volgens Zelensky begin maart plaats. "We verwachten dat deze bijeenkomst een kans biedt om de gesprekken naar het niveau van de leiders te tillen", schrijft de Oekraïense president. Volgens hem steunt Trump dit plan.
Poetin heeft een directe ontmoeting met Zelensky tot nog toe afgehouden.
Ook de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner namen woensdag deel aan het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky.
