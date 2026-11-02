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Wall Street sluit overwegend lager, techaandelen onder druk

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten, ondanks een scherpe daling van de olieprijzen. Vooral techaandelen stonden onder druk door groeiende zorgen bij beleggers over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. Beurshandelaren deden het verder voorzichtig aan in aanloop naar de Amerikaanse midterms op dinsdag.
De Dow-Jonesindex, die minder gevoelig is voor koersbewegingen bij techaandelen, sloot 0,4 procent hoger op 51.983,98 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,5 procent tot 7541,40 punten en de Nasdaq verloor ruim 1 procent op 25.164,32
Op Wall Street waren alle ogen maandag gericht op technologieconcern Apple, dat na de slotbel zijn kwartaalcijfers bekendmaakt. De verwachtingen zijn hooggespannen. Beleggers zijn bang dat het bedrijf veel last gaat hebben van de stijgende kosten van geheugenchips. Vrijdag aan het slot van de handel haalde Apple AI-chipconcern Nvidia nog in als waardevolste bedrijf ter wereld. Aandelen Apple werden maandag 1,5 procent minder waard.
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