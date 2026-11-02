Vollering en Van der Poel gekozen tot wielrenners van het jaar

UTRECHT (ANP) - Demi Vollering en Mathieu van der Poel zijn gekozen tot beste wielrenners van 2026. De 29-jarige wielrenster van FDJ United-Suez kreeg op het Wielergala in Utrecht de Keetie van Oosten-Hage Trofee uitgereikt. Van der Poel was niet aanwezig op het gala om de Gerrit Schulte Trofee in ontvangst te nemen.

Vollering won de prijs in 2023 ook al eens. In het afgelopen seizoen won ze de Giro Women, voor de tweede keer de Tour de France Femmes en klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. In september werd ze voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg. Een week later prolongeerde Vollering de Europese titel.

Voor Van der Poel is het de vijfde keer dat hij de trofee wint. De wielrenner van Alpecin-Premier Tech deed dat eerder in 2019, 2020, 2023 en 2024. In 2025 ging de prijs naar Harrie Lavreysen.

De 31-jarige Van der Poel werd in 2026 voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden. Hij won Omloop Het Nieuwsblad en E3 Saxo Classic en twee etappes in de Tour de France, waaronder de slotrit in Parijs.