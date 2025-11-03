Wall Street start november optimistisch na megadeal in AI-sector

NEW YORK (ANP) - De technologiesector op Wall Street is optimistisch aan de nieuwe beursmaand begonnen, aangewakkerd door een grote AI-deal. Amazon en OpenAI sloten maandag een overeenkomst ter waarde van 38 miljard dollar, waarbij de eigenaar van ChatGPT rekenkracht van Amazon Web Services gaat gebruiken. Daarmee krijgt OpenAI toegang tot honderdduizenden geavanceerde Nvidia-processors om de populaire chatbot verder te ontwikkelen. Techconcern Amazon werd hiervoor beloond door beleggers met een 4 procent hogere koers.

Techgraadmeter Nasdaq eindigde mede hierdoor 0,5 procent hoger op 23.834,72 punten. De S&P 500-index won 0,2 procent op 6851,97 punten. De Dow-Jonesindex moest 0,5 procent inleveren op 47.336,68 punten.

Wall Street sloot de maand oktober positief af, mede dankzij sterke resultaten van Amazon. Ook over de hele maand gingen de graadmeters vooruit door het nieuwe handelsbestand tussen de VS en China en het aanhoudende optimisme over AI. De S&P 500-index en Dow-Jonesindex stegen daarbij voor de zesde maand op rij.

Chips voor Amerikaanse bedrijven

Nvidia klom maandag 2,2 procent. Trump zei in een zondag uitgezonden interview met CBS dat de meest geavanceerde chips van Nvidia gereserveerd zijn voor Amerikaanse bedrijven en buiten China en andere landen worden gehouden.

De aandacht blijft deze week uitgaan naar de kwartaalcijfers van bedrijven. Tot nu toe hebben meer dan 300 bedrijven uit de S&P 500-index hun resultaten bekendgemaakt. Later deze week komen onder meer de cijfers van taxidienst Uber, farmaceut Pfizer, de chipbedrijven Advanced Micro Devices (AMD) en Qualcomm, en fastfoodketen McDonald's.

Shutdown

Door de aanhoudende sluiting van de Amerikaanse overheid moeten beleggers het ook deze week doen zonder belangrijke economische gegevens. Door de shutdown, die al meer dan een maand duurt, zal het belangrijke Amerikaanse banenrapport vrijdag waarschijnlijk niet verschijnen.

Datacenterbedrijf IREN schoot 11,5 procent omhoog. Microsoft (min 0,2 procent) heeft een overeenkomst ter waarde van ongeveer 9,7 miljard dollar getekend voor de aankoop van AI-cloudcapaciteit van het Australische bedrijf. De deal geeft Microsoft toegang tot bepaalde processors van Nvidia die in IREN's datacenter in Texas worden geïmplementeerd. Ook sloot IREN een overeenkomst met Dell (min 1,2 procent) om chips en apparatuur te kopen voor ongeveer 5,8 miljard dollar.