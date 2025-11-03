ECONOMIE
Amerikaanse actrice Diane Ladd (89) overleden

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 22:32
OJAI (ANP) - De Amerikaanse actrice Diane Ladd is overleden. Ze stierf maandag op 89-jarige leeftijd in haar woning in Ojai, melden Amerikaanse media. Ladd werd drie keer genomineerd voor een Oscar en was de moeder van actrice Laura Dern.
Ladd speelde gedurende haar lange carrière in tientallen films en series. Ze werd in 1974 voor het eerst genomineerd voor een Oscar voor haar bijrol in Martin Scorseses film Alice Doesn't Live Here Anymore, waarin ze een serveerster speelt. In 1990 kreeg ze een nieuwe kans voor Wild at Heart van David Lynch. Ladd speelde daarin de rol van de kwaadaardige moeder van het personage van haar dochter Laura Dern.
Ook in Rambling Rose (1991) speelde ze samen met haar dochter. Het was de eerste en voorlopig enige keer dat de twee voor dezelfde film kans maakten op een Oscar.
Ladd en Dern waren recentelijk ook samen te zien in de HBO-serie Enlightened (2011-2013). Een van haar laatste grote films was Joy uit 2015, waarin ze samen met Jennifer Lawrence speelde.
