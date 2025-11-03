Ook Meerssen en Rijswijk tellen stemmen opnieuw

DEN HAAG (ANP) - Ook in de gemeenten Meerssen (Limburg) en Rijswijk (Zuid-Holland) worden stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw geteld. Dat is een standaardprocedure om mogelijke vergissingen uit te sluiten. De Kiesraad verwacht in de komende dagen hertellingen in tientallen gemeenten.

In Rijswijk gaat het om de stemmen die bij twee stembureaus zijn uitgebracht. "Wij hebben dit besloten na een melding over mogelijke fouten in de voorlopige uitslagen van deze stembureaus", aldus de gemeente. De hertelling is woensdag. Meerssen zegt dat er een melding was binnengekomen bij de Kiesraad. Wat er precies aan de hand zou zijn, meldt de gemeente niet.

Zulke hertellingen leiden soms tot een verschuiving van stemmen binnen een partij, maar niet tot grote veranderingen. In de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht kwam maandag zo'n verwisseling aan het licht. Marjolein Moorman, zesde op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA, bleek 38 stemmen te hebben gekregen en nummer zeven Luc Stultiens nul. In de voorlopige uitslag stond dat andersom.