Zverev is in tweede ronde Roland Garros te sterk voor De Jong

PARIJS (ANP) - Jesper de Jong (24) heeft niet kunnen stunten op Roland Garros. De Noord-Hollander wist Alexander Zverev (28) in de eerste set te verrassen, maar hij ging uiteindelijk in vier sets (6-3 1-6 2-6 3-6) ten onder in de tweede ronde van het grandslamtoernooi in Parijs. Zverev speelt in de derde ronde tegen de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Flavio Cobolli en Matteo Arnaldi.

De Jong begon onbevangen aan de partij en speelde in de eerste set zo goed dat de als derde geplaatste Duitser er geen grip op kreeg. Aan het begin van de tweede set was het opnieuw De Jong die kansen kreeg om Zverev te breken. Dit keer hield de verliezend finalist van vorig jaar stand en nam daarna het initiatief over.

Zverev was in de tweede, derde en vierde set een klasse beter dan De Jong. In de laatste drie sets was met name het verschil in ervaring tussen de nummer 3 en de nummer 88 van de wereldranglijst zichtbaar. Zverev plaatste zich voor de negende keer voor de derde ronde in Parijs.

De Jong kan ondanks de nederlaag tegen Zverev met een goed gevoel terug op zijn tweede optreden in Parijs. De nummer 2 van Nederland behaalde in de eerste ronde een goede zege op de Italiaan Francesco Passaro. Hij wist een 2-0-achterstand in sets om te buigen in een overwinning. De Jong hoopt volgende maand zijn debuut op het grastoernooi van Wimbledon te maken.