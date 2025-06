Wall Street stijgt na Trumps aankondiging bestand Israël-Iran

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag verder omhoog, na de koerswinsten een dag eerder. Beleggers verwerkten de wapenstilstand tussen Israël en Iran, die door de Amerikaanse president Donald Trump werd aangekondigd. De invoering van het bestand verliep echter onrustig. Iran en Israël beschuldigden elkaar van schendingen.

Trump zei voor zijn vertrek naar de NAVO-top in Nederland teleurgesteld te zijn in beide landen, die volgens hem het bestand hebben geschonden. De president haalde vooral uit naar Israël. Dat land is volgens hem "losgegaan" nadat was ingestemd met het staakt-het-vuren. Hij zei ook dat Iran na bombardementen nucleair tot niets meer in staat is.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 42.879 punten. De brede S&P 500-index klom 0,7 procent tot 6066 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent tot 19.808 punten. De Amerikaanse beurzen wonnen maandag al rond de 1 procent na het uitblijven van een grote Iraanse vergeldingsaanval op de Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten afgelopen weekend.

Olieprijzen

De olieprijzen gingen verder omlaag door de afnemende zorgen over verstoringen van leveringen uit het Midden-Oosten. Een vat Amerikaanse olie werd 4,9 procent goedkoper op 65,17 dollar en Brentolie daalde 4,8 procent in prijs tot 68,07 dollar. Daarmee zijn de olieprijzen weer ongeveer terug op het niveau van voor het uitbreken van het conflict tussen Iran en Israël.

Amerikaanse olie- en gasbedrijven, die de afgelopen tijd profiteerden van de hogere brandstofprijzen, verloren terrein. Chevron en ExxonMobil daalden 1 en 1,7 procent. Defensiebedrijven als Lockheed Martin, RTX Corporation en Northrop Grumman verloren tot 3 procent.

Luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen toonden herstel, dankzij de goedkopere brandstofprijzen. American Airlines klom 4,3 procent, Delta Air Lines won 2,7 procent en United Airlines steeg 2,8 procent.

Beleggers letten verder op de verklaring die Jerome Powell dinsdag aflegt over het rentebeleid voor het Amerikaanse Congres. De centralebankpresident herhaalde vorige week nog dat de Federal Reserve geen haast heeft met het verlagen van de rente omdat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de impact van het beleid van Trump op de economie. De termijn van Powell loopt tot eind mei volgend jaar. Trump heeft al gezegd hem niet te zullen herbenoemen als Fed-voorzitter.