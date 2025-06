Kopman Vingegaard met Van Aert, Jorgenson en Yates de Tour in

DEN HAAG (ANP) - Kopman Jonas Vingegaard van de Nederlandse wielerploeg Visma - Lease a Bike krijgt in de komende Tour de France hulp van onder anderen de Belg Wout van Aert, de Amerikanen Matteo Jorgenson en Sepp Kuss en de Brit Simon Yates. Yates won dit jaar de Ronde van Italië, Jorgenson schreef Parijs-Nice op zijn naam.

De Belgen Tiesj Benoot en Victor Campenaerts en de Italiaan Edoardo Affini maken de Tourselectie van acht man compleet.

Visma - Lease a Bike meldt dat Affini voor het eerst van start gaat in de Tour. Hij vervangt de eerder afgehaakte Fransman Christophe Laporte. Voor het eerst in het bestaan van de ploeg gaan er geen Nederlandse renners mee naar de grootste wielerronde van het jaar, die op 5 juli begint in Lille.

De Deen Vingegaard won de Tour in 2022 en 2023. Vorig jaar moest hij zijn meerdere erkennen in de Sloveen Tadej Pogacar.