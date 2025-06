Internationale tegenstanders van NAVO-top pleiten voor diplomatie

DEN HAAG (ANP) - Internationale tegenstanders van meer bewapening pleiten dinsdag voor meer diplomatieke oplossingen in plaats van meer geld uitgeven aan oorlogsmateriaal. De vrees is dat extra defensie-uitgaven ertoe leiden dat er minder geld is voor zorg, onderwijs en werkgelegenheid.

Een gezamenlijke verklaring is dinsdag ondertekend op een tegenbijeenkomst in Den Haag. De organisatie was in handen van de SP, fractievoorzitter Jimmy Dijk hield een openingswoord.

Ondertekenaars zijn onder anderen de voormalige Italiaanse premier Giuseppe Conte (Vijfsterrenbeweging) en voormalig Labour-leider Jeremy Corbyn, die nu als onafhankelijk politicus in het Britse parlement zit. Anderen zijn veelal politici uit onder meer Spanje, Griekenland, Frankrijk, Portugal en Italië. Ook enkele economen en journalisten behoren tot de ondertekenaars.