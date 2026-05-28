Wall Street stijgt naar recordhoogte door hoop op Iran-akkoord

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 22:31
NEW YORK (ANP) - De brede S&P 500-index op Wall Street is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd. Amerikaanse beleggers trokken zich op aan berichten dat de VS en Iran dicht bij een deal zijn. Verder waren techbedrijven duidelijk weer in trek.
De hoop op een naderend akkoord overschaduwde zorgen over recente nieuwe schermutselingen in het Midden-Oosten. Ook werd de stemming op de beurzen nauwelijks gedrukt door Iraanse media die de berichten over een deal die bijna rond zou zijn tegenspraken.
De S&P 500 eindigde 0,6 procent hoger op 7563,63 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 0,9 procent omhoog naar 26.917,47 punten en de bekende Dow Jonesindex sloot met een plus van 0,1 procent op 50.668,97 punten.
Het valt kenners al langer op dat de beursrally in New York sterk gedreven wordt door een beperkt aantal grote AI- en technologiebedrijven. Dat komt vooral door een groot enthousiasme bij beleggers over hun zakelijke kansen met kunstmatige intelligentie (AI).
