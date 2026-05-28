ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van den Brink bezoekt Ter Apel en herhaalt roep om opvangplekken

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 23:02
anp280526223 1
TER APEL (ANP) - Asielminister Bart van den Brink heeft het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel donderdagavond onverwachts bezocht en herhaalde daar zijn oproep aan gemeenten elders in het land om snel te komen met opvangplekken. Tijdens zijn bezoek sprak de CDA-bewindsman met medewerkers van het Rode Kruis, asielzoekers die door drukte niet werden toegelaten tot het asielzoekerscentrum, medewerkers van opvangorganisatie COA en burgemeester Jaap Velema.
"Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor wat hier wordt gedaan, en ook door alle gemeentes hieromheen. Dus als ik iemand aanspreek hier in Nederland, dan zijn het niet de bestuurders, dan zijn het echt alle bestuurders in de rest van Nederland."
Het azc in Ter Apel voelt zich al een week genoodzaakt om niet iedereen toe te laten. Sindsdien wordt elke dag gezocht naar plekken waar asielzoekers kunnen overnachten als er geen plek voor ze is bij het aanmeldcentrum.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

301884707_m

Welk land heeft de meeste datacenters? In het piepkleine Nederland staan er meer dan in Italië of India

74e82fa_upload-1-tl6i1aka3e2d-rea10946547

Waarom rijden de Duitse treinen nooit meer op tijd?

Loading