ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Oosten doet nu niets extra voor veiligheid Joodse gemeenschap

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 15:49
anp161225152 1
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet begrijpt dat het gevoel van onveiligheid onder de Joodse gemeenschap toeneemt, maar is van mening dat er momenteel al alles aan wordt gedaan om de gemeenschap in Nederland te beschermen. Dat zei demissionair veiligheidsminister Foort van Oosten (VVD) na vragen tijdens het wekelijkse vragenuurtje over de aanslag afgelopen zondag op een joods feest in Australië.
De Tweede Kamer wilde weten of de minister aanvullende maatregelen gaat nemen om de veiligheid van de Joodse gemeenschap in Nederland te waarborgen. Van Oosten wees erop dat eerder al geld is vrijgemaakt dat Joodse instellingen kunnen gebruiken voor extra beveiliging. Ook verwees hij naar het plan van aanpak van 75 punten om "antisemitisme in Nederland te bestrijden". De minister gaf aan geen mogelijkheden te zien om nu meer te doen. Wel is hij, na vragen van PvdD-Kamerlid Christine Teunissen, bereid te bekijken of een "herprioritering" van de 75 punten nodig is.
loading

POPULAIR NIEUWS

1600x900

Hoe oud kan een mens maximaal worden?

ANP-65489936

Binnenkort betaal je niet meer met iDeal, maar met Wero: zo werkt het

182088189_m

Deze simpele trucjes kunnen je brein 8 jaar jonger maken

schermafbeelding 2023 10 28 om 064919

Flashback : Dilan Yesilgoz: Ik blijf maximaal acht jaar premier

adazdazdzadad

Op deze planeet raast de wind aan 100.000 kilometer per uur en regent het metaal

ANP-428090566

Waarom ADHD bij vrouwen zo lastig te herkennen is

Loading