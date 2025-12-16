Van Oosten doet nu niets extra voor veiligheid Joodse gemeenschap

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet begrijpt dat het gevoel van onveiligheid onder de Joodse gemeenschap toeneemt, maar is van mening dat er momenteel al alles aan wordt gedaan om de gemeenschap in Nederland te beschermen. Dat zei demissionair veiligheidsminister Foort van Oosten (VVD) na vragen tijdens het wekelijkse vragenuurtje over de aanslag afgelopen zondag op een joods feest in Australië.

De Tweede Kamer wilde weten of de minister aanvullende maatregelen gaat nemen om de veiligheid van de Joodse gemeenschap in Nederland te waarborgen. Van Oosten wees erop dat eerder al geld is vrijgemaakt dat Joodse instellingen kunnen gebruiken voor extra beveiliging. Ook verwees hij naar het plan van aanpak van 75 punten om "antisemitisme in Nederland te bestrijden". De minister gaf aan geen mogelijkheden te zien om nu meer te doen. Wel is hij, na vragen van PvdD-Kamerlid Christine Teunissen, bereid te bekijken of een "herprioritering" van de 75 punten nodig is.