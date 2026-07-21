Wall Street toont herstel door hoop op nieuw staakt-het-vuren

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York veerden dinsdag weer op na de kleine verliezen een dag eerder. De aandacht bleef uitgaan naar de oorlog in het Midden-Oosten, na nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten en Iran in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens nieuwssite Axios proberen Pakistan, Qatar, Egypte en "andere regionale bemiddelaars" echter een nieuw staakt-het-vuren van tien dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de VS. Tijdens die afkoelingsperiode zouden de landen verder moeten praten over een permanent akkoord.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 52.031 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,6 procent tot 7485 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,9 procent tot 25.732 punten.

De Amerikaanse beurzen sloten maandag nog tot 0,6 procent lager door zorgen over een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten.