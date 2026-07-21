Arrestatie in Etten-Leur om internationale mensensmokkel

ETTEN-LEUR (ANP) - De Koninklijke Marechaussee heeft op 16 juli iemand aangehouden die betrokken zou zijn bij smokkel van mensen uit voornamelijk Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië. Dat meldt Europol. Er werden in totaal zeven mensen aangehouden die bij de zaak betrokken zouden zijn, van wie vijf in Griekenland, één in Bulgarije en één in Etten-Leur.

De groep wordt gelinkt aan twaalf gevallen van mensensmokkel tussen februari en juli dit jaar. Ook vier eerdere incidenten zouden te linken zijn aan de groep. Ze zouden mensen uit Griekenland door Bulgarije en Roemenië naar Italië hebben gebracht. Daarbij zouden ze veelal uit Griekenland gestolen auto's hebben gebruikt, of gehuurde auto's die ze nooit terugbrachten.