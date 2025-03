Wall Street toont herstel na onrustige week

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York toonden vrijdag wat herstel, na een onrustige handelsweek. Beleggers schoven de zorgen over de escalerende handelsoorlog even aan de kant. Donderdag zorgde het dreigement van president Donald Trump over torenhoge importheffingen op wijn, champagne en andere alcoholische producten uit de Europese Unie nog voor een bedompte stemming. Ook werden deze week de Amerikaanse heffingen op buitenlands staal en aluminium van kracht.

Trump liet daarnaast weten niet van plan te zijn om de verregaande wederkerige tarieven op wereldwijde handelspartners, die op 2 april van start gaan, terug te draaien. Dat zijn heffingen voor landen die tarieven hebben opgelegd op Amerikaanse producten. Trump wil deze landen met gelijke munt terugbetalen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 40.985 punten. De brede S&P 500-index klom 0,9 procent tot 5571 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,4 procent tot 17.551 punten. De drie graadmeters koersen desondanks af op stevige weekverliezen door de vrees dat de importtarieven van Trump zullen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog en een mogelijke recessie in de Verenigde Staten. De S&P 500 stevent af op de vierde verliesweek op rij en is sinds het recordslot op 19 februari ruim 10 procent gedaald.