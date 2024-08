Wall Street toont voorzichtig herstel na zware koersverliezen

NEW YORK (ANP) - De aandelenkoersen op Wall Street gingen dinsdag tijdens een wat zenuwachtige handelssessie omhoog, waarmee slechts een deel van de zware verliezen van de afgelopen handelsdagen werd goedgemaakt. Bij het slot moesten de winsten weer gedeeltelijk worden ingeleverd.

Beleggers voelden zich gesterkt door een enorme opleving van de beurshandel in Japan, waar de Nikkei met meer dan 10 procent omhoogging. Optimisme over een grotere renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank bij de volgende rentevergadering in september hielp ook mee.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 38.997,66 punten en de breder samengestelde S&P 500-index herstelde 1 procent tot 5240,03 punten. De Dow en S&P 500 zakten maandag respectievelijk 2,6 procent en 3 procent en leden daarmee de grootste dagverliezen sinds september 2022. De Nasdaq steeg 1 procent tot 16.366,85 punten. De techgraadmeter zakte een dag eerder nog ruim 3 procent.

Rentestand VS

De vrees voor een recessie in de Verenigde Staten veroorzaakte in de afgelopen handelsdagen een verkoopgolf op Wall Street. "Ik zou niet verbaasd zijn als er de komende weken nog wat druk op de koersen komt, maar ik denk wel dat de angst voor een groeivertraging overdreven is", zei een handelaar van investeringsbank Baird.

Beleggers hopen nu dat de Fed in september de rente met een half procentpunt gaat verlagen om de economie te stimuleren. Voor de onrust op de beurzen werd gerekend op een verlaging van een kwart procentpunt. Volgens beleggers moet de Fed een inhaalslag maken, omdat de centrale bank te lang heeft gewacht met het verlagen van de leenkosten om een recessie te voorkomen.

Chipmaker Nvidia

Uber maakte een koerssprong van bijna 11 procent. De taxi- en bezorgdienst boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Caterpillar werd 3 procent meer waard. De fabrikant van bouwmachines zag de omzet afgelopen kwartaal dalen, maar boekte wel meer winst dankzij prijsverhogingen. Yum Brands won 2,5 procent, hoewel de eigenaar van fastfoodketens KFC, Pizza Hut en Taco Bell minder omzet boekte dan verwacht.

Nvidia klom 3,8 procent. De verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) zakte maandag nog ruim 6 procent. Die koersval volgde op berichten dat het bedrijf de lancering van zijn nieuwe AI-chips mogelijk moet uitstellen door ontwerpfouten.