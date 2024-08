Bol verlangt nu naar 'langverwachte' duel met McLaughlin

SAINT-DENIS (ANP) - Femke Bol kijkt uit naar het duel met de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone in de olympische finale van de 400 meter horden. "Ik wacht al zo lang op deze finale en ik had ook zo'n zin om vandaag te lopen", zei de Sportvrouw van het Jaar uit Amersfoort kort nadat ze in het afgeladen Stade de France met groot gemak de finale had bereikt. "Mijn coach vond me te ontspannen, maar dat heb ik wel vaker gehad voor halve finales. Dat was prima."

Bol had vluchtig gekeken naar de race van haar grote rivale, die in de heat voor haar liep. "Ik moest me focussen op mijn eigen race", zei ze. "Ik ga nu op bed liggen, veel slapen en visualiseren. En rustig blijven, want als ik vanaf nu al gespannen zou zijn, dan kom ik doodop aan de start."

De tweestrijd tussen Bol, de wereldkampioene, en McLaughlin-Levrone, de regerend olympisch kampioene en wereldrecordhoudster, wordt op het olympisch atletiektoernooi beschouwd als een van de hoogtepunten. Bol blijft er nuchter onder. "Ik heb geen idee wat de uitkomst zal zijn van de finale. Ik ga er alles aan doen om zo goed mogelijk te zijn en de laatste 100 meter nog in de buurt van haar te lopen en dan zien we wel. Ik hoop dat ik de scherpte en de adrenaline van de Spelen en het tegen haar lopen kan gebruiken."