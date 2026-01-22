Wall Street verder omhoog door opluchting over Groenland

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag verder omhooggegaan. Amerikaanse beleggers reageerden woensdag al opgelucht op de afnemende geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag in Davos dat hij Groenland niet met geweld zou innemen. Ook zei hij na een gesprek met NAVO-chef Mark Rutte dat er een raamwerk is voor een "toekomstige deal" rond Groenland. Trump trok daardoor zijn dreigement van een extra importheffing voor een aantal Europese landen, waaronder Nederland, weer in.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent hoger op 49.512 punten. De brede S&P 500-index won 0,7 procent tot 6921 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,9 procent naar 23.428 punten. De Amerikaanse beursgraadmeters wonnen een dag eerder al ruim 1 procent. Dinsdag dook Wall Street nog hard omlaag door de zorgen over de spanningen tussen de VS en zijn Europese bondgenoten om Groenland.