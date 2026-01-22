Zelensky in Davos kritisch over Europa

DAVOS (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zich in Davos kritisch uitgelaten over het in zijn ogen Europese gebrek aan daadkracht. Hij wees erop dat de Amerikaanse inval in Venezuela ertoe leidde dat de autocratische leider Nicolás Maduro nu voor de rechter staat, terwijl de Russische president Vladimir Poetin na jaren oorlog nog een vrij man is en invloed uitoefent in Europa.

Zelensky plaatste het Europese optreden tegenover het handelen van president Donald Trump. Hij zei dat in Europa rechtvaardigheid te vaak even geen prioriteit heeft. "Europa praat graag over de toekomst, maar laat het na om nu actie te ondernemen die bepaalt wat voor toekomst wij hebben", stelde de president. "Dat is het probleem. Waarom kan president Trump tankers van de schaduwvloot tegenhouden en olie in beslag nemen, terwijl Europa dat niet doet?"

Volgens de president wordt Russische olie langs Europese kusten vervoerd en wordt zo de oorlog tegen zijn land gefinancierd.