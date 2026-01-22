ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky in Davos kritisch over Europa

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 15:35
anp220126150 1
DAVOS (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zich in Davos kritisch uitgelaten over het in zijn ogen Europese gebrek aan daadkracht. Hij wees erop dat de Amerikaanse inval in Venezuela ertoe leidde dat de autocratische leider Nicolás Maduro nu voor de rechter staat, terwijl de Russische president Vladimir Poetin na jaren oorlog nog een vrij man is en invloed uitoefent in Europa.
Zelensky plaatste het Europese optreden tegenover het handelen van president Donald Trump. Hij zei dat in Europa rechtvaardigheid te vaak even geen prioriteit heeft. "Europa praat graag over de toekomst, maar laat het na om nu actie te ondernemen die bepaalt wat voor toekomst wij hebben", stelde de president. "Dat is het probleem. Waarom kan president Trump tankers van de schaduwvloot tegenhouden en olie in beslag nemen, terwijl Europa dat niet doet?"
Volgens de president wordt Russische olie langs Europese kusten vervoerd en wordt zo de oorlog tegen zijn land gefinancierd.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5604082

Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

ANP-548132053

Waarom heeft Macron een zonnebril op?

anp220126034 1

Rabobank beperkt mogelijkheden voor aflossingsvrije hypotheek

ANP-548179339

Zo maakte Trump zijn spectaculaire draai

ANP-548076604

Het schrikbewind van Wilders

220893231_m

Als je op je werk prive print: printers onthouden wat ze printen

Loading