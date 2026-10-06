Wall Street verder omhoog na nieuw record voor techbeurs Nasdaq

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend, waardoor de technologiegraadmeter Nasdaq het slotrecord van een dag eerder verder aanscherpte. Het sentiment onder beleggers op Wall Street kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen.

De Nasdaq steeg kort na opening 0,6 procent hoger tot 27.638 punten. Op maandag won de techindex ruim 1 procent. De Dow-Jonesindex klom in de vroege handel 0,4 procent tot 51.494 punten en de breed samengestelde S&P 500 won 0,5 procent tot 7812 punten.

Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Facebook-moeder Meta Platforms stegen tot 1 procent, waarmee de koerswinsten van een dag eerder een vervolg kregen. Tesla werd 1,1 procent duurder en SpaceX ging 1,9 procent vooruit.

Kernenergie Alphabet

Advanced Micro Devices (AMD) koerste 0,4 procent lager. Topvrouw Lisa Su van het chipbedrijf verwacht dat de zeer sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie zal aanhouden, ondanks de zorgen over de veiligheid van AI. Bij een bezoek aan Taiwan zei Su dat de vraag groter is dan de productiecapaciteit van AMD. Ook zei Su dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de veiligheid te garanderen.

Google-moeder Alphabet werd 0,3 procent goedkoper. Alphabet heeft een langjarige overeenkomst getekend om kernenergie te kopen van Constellation Energy (plus 13 procent) om AI-datacenters van stroom te voorzien. Daarbij wordt ook de nucleaire productiecapaciteit vergroot. Constellation is de grootste producent van kernenergie in de Verenigde Staten. Onlangs sloot Amazon een vergelijkbare deal met Constellation.

Uber

Softwarebedrijf Snowflake steeg 2,4 procent. De Britse modesite Asos is mogelijk slachtoffer geworden van een hack en Snowflake is de clouddienstverlener van Asos. Gebruikers van de app ontvingen een melding waaruit kan worden opgemaakt dat de systemen van Asos zijn gehackt.

Uber klom 0,3 procent. De taxidienst en maaltijdbezorger neemt voor 2,3 miljard dollar het Amerikaanse cateringplatform ezCater over. Dat bedrijf verzorgt catering voor bedrijfsevenementen.