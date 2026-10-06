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Ook in Luik opnieuw onrustig door onderwijsprotest

Samenleving
door anp
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LUIK (ANP/BELGA) - Ook in het Belgische Luik is het dinsdag opnieuw onrustig vanwege onderwijsprotesten. Tientallen actievoerders trokken eerder op de dag langs verschillende middelbare scholen, waarbij een groep jongeren ramen kapotsloeg en een vuilnisbak in brand stak.
De plaatselijke ME en een waterkanon dreven de groep uiteen. De groep heeft zich inmiddels verspreid over meerdere plekken in de stad, waarbij ook vuurwerk is afgestoken. Sommige winkels hebben daarop hun deuren gesloten. Ook het verkeer in het centrum van Luik heeft hinder door de protesten.
In Luik werden maandag zeker dertig mensen aangehouden vanwege rellen rond de protesten. De demonstraties zijn gericht op het Franstalige onderwijs in België en zijn vergelijkbaar met de protesten in Frankrijk.
In Frankrijk zijn dinsdag tienduizenden demonstranten op de been. Er zijn ook zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. De Franse scholieren zijn met name ontevreden over te grote klassen en een tekort aan onderwijspersoneel.
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