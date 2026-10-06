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Kamer stemt voor bijmengverplichting groen gas

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die het energieleveranciers verplicht om CO2 te besparen door voor een deel groen gas te leveren. Er klonk veel kritiek op vanuit de oppositie, ook van PRO, dat bang is dat die plicht de intensieve veehouderij in stand houdt. Mestvergisting is namelijk een van de bronnen van groen gas. PRO en veel andere partijen willen ook voorkomen dat de energierekening van huishoudens te veel stijgt als gevolg van de wet.
PRO dreigde haar steun in te trekken, omdat onder meer de VVD en het CDA tegen een voorstel stemden om onbedoelde financiële prikkels voor de bio-industrie te onderzoeken. Later beloofde klimaatminister Stientje van Veldhoven (D66) dat toch te doen, waarmee PRO de wet weer steunde. Wel werd de planning nog krapper, omdat de stemming werd uitgesteld. Het kabinet wil dat de wet op 1 januari ingaat.
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