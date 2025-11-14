Wall Street verder omlaag na zwaarste verliezen in maand tijd

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag verder omlaaggegaan. Beleggers bleven voorzichtig na de uitverkoop bij Amerikaanse chip- en techbedrijven een dag eerder. De beursgraadmeters op Wall Street leden daardoor de zwaarste koersverliezen in een maand tijd. Veel grote techbedrijven zijn dit jaar flink in waarde gestegen door het optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI), maar beleggers twijfelen of de waarderingen niet te hard zijn opgelopen.

Ook de hoop dat de Federal Reserve de rente in december opnieuw gaat verlagen, is afgenomen. Verscheidene beleidsmakers van de centrale bank hebben aangegeven terughoudend te zijn met het verlagen van de leenkosten door zorgen over de nog altijd hoge Amerikaanse inflatie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent lager op 46.901 punten. De brede S&P 500-index daalde 1,2 procent tot 6663 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1,3 procent tot 22.560 punten.

Strengere Amerikaanse exportbeperkingen

De Nasdaq sloot donderdag 2,3 procent lager en de Dow zakte 1,7 procent, na het bereiken van een nieuw recordniveau op woensdag. De fabrikant van elektrische auto's Tesla zakte donderdag bijna 7 procent en raakte nu 2 procent kwijt.

Applied Materials verloor 4,6 procent. De grootste Amerikaanse fabrikant van chipapparatuur presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Het bedrijf, dat een belang heeft in het Nederlandse Besi, waarschuwde echter voor een zwakkere Chinese vraag in het nieuwe boekjaar door strengere Amerikaanse exportbeperkingen.

Overheidssluiting

Ook andere chipfabrikanten als Broadcom, Intel en Advanced Micro Devices (AMD) gingen mee omlaag en daalden tot ruim 3 procent. Nvidia, 's werelds belangrijkste leverancier van AI-chips, zakte net geen 3 procent, na een koersverlies van bijna 4 procent een dag eerder.

Nvidia bereikte eind oktober nog als eerste bedrijf ter wereld een beurswaarde van meer dan 5 biljoen dollar. Inmiddels is die waarde gezakt tot 4,5 biljoen dollar. Het aandeel Nvidia is een van de grote aanjagers van de beursrally dit jaar. Beleggers kijken dan ook gespannen uit naar de resultaten van het bedrijf die volgende week naar buiten komen. Die zullen waarschijnlijk de stemming op de beursvloeren in de laatste weken van het jaar bepalen.

Beleggers kijken ook uit naar veel economische cijfers, die uitgesteld waren tijdens de shutdown van de overheid. De verwachting is dat deze data binnenkort naar buiten komen nu de langste overheidssluiting ooit is beëindigd.