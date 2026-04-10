Yeşilgöz: bezoek Jetten aan Trump ongemakkelijk maar waardevol

DEN HAAG (ANP) - Vicepremier Dilan Yeşilgöz erkent desgevraagd dat de timing van het bezoek van premier Rob Jetten aan de Amerikaanse president "ongemakkelijk" is. Trump dreigde vorige week nog met het vernietigen van de Iraanse beschaving, als dat land niet akkoord ging met het heropenen van de Straat van Hormuz.

Tegelijkertijd noemt Yeşilgöz het "heel waardevol" dat Jetten samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima de Amerikaanse president spreekt. "Dankzij ons koningspaar gaan er een heleboel deuren open die anders gesloten bleven." Trump nodigde het koningspaar uit om te overnachten in het Witte Huis, nadat hij bij hen had gelogeerd op Huis ten Bosch tijdens de NAVO-top vorig jaar.

Trump zinspeelde op een vertrek van de Verenigde Staten uit de NAVO, omdat hij vond dat bondgenoten hem niet genoeg hielpen in de oorlog tegen Iran. Jetten zei al dat zijn ontmoeting "sowieso heel uitdagend" gaat worden. "Er is veel te bespreken." Hij hoopt dat Trump en de andere lidstaten eruit komen.