Wall Street wacht met spanning op speech Fed-baas Powell

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag lager gesloten. Beleggers lijken bang dat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell met de boodschap kan komen dat de rente in de VS binnenkort toch niet omlaag gaat. Daarnaast drukten tegenvallende kwartaalresultaten van winkelconcern Walmart het sentiment.

De Dow-Jonesindex verloor 0,3 procent op 44.758,50 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent omlaag naar 6370,17 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in op 21.100,31 punten.

In de plaats Jackson Hole wordt momenteel de jaarlijkse Fed-bijeenkomst van centrale bankiers gehouden. Vrijdag houdt Powell daar een speech, waarin hij mogelijk meer zegt over wat de Fed volgende maand met de rente gaat doen.

"We hebben nog steeds ongeveer 80 procent kans dat de Fed de rente zal verlagen, maar dat staat nu ter discussie. Dus dat wordt in zekere zin in de prognoses van beleggers verwerkt", verklaarde een deskundige van de firma CFRA Research tegen persbureau Reuters.