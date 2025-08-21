Debat over Gaza vastgelopen, vrijdag na ministerraad verder

DEN HAAG (ANP) - Het debat in de Tweede Kamer over de humanitaire noodsituatie in Gaza is donderdagavond vastgelopen. Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) zei dat hij een reeks moties over maatregelen tegen Israël niet kon beoordelen omdat die oordelen afhangen van zijn collega-ministers. Pas na de ministerraad op vrijdag kan de NSC-minister meer duidelijkheid geven, zei hij meermaals.

"Sympathiek", zei Veldkamp bijvoorbeeld over een motie die het kabinet vraagt om nationaal een verbod op import uit illegale Israëlische nederzettingen te regelen. Maar de staatssecretaris van Buitenlandse Handel gaat daar volgens hem over. "Ik neem hem graag mee naar de ministerraad als hij zou worden aangenomen."

Eerder op donderdag kondigde Veldkamp aan dat nieuwe maatregelen tegenover Israël "noodzakelijk" zijn en dat het kabinet zich daar in de ministerraad over buigt. De directe aanleidingen zijn de nieuwe aanval van Israël op Gaza-Stad en het Israëlische plan voor meer nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.