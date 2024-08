Walmart en Cisco fors hoger op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Walmart en Cisco Systems behoorden donderdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York, dankzij goed ontvangen resultaten van de twee Dow-fondsen. De resultaten van Walmart gaven ook meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument. De grootste supermarktketen van de VS sprak van stabiele consumentenuitgaven en boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Ook werd het concern opnieuw positiever over de verkopen en winst in het hele boekjaar. Het aandeel steeg bijna 7 procent.

Cisco Systems klom ruim 9 procent. De fabrikant van netwerkapparatuur zag de omzet en winst afgelopen kwartaal dalen, maar presteerde desondanks beter dan kenners hadden verwacht. Ook gaat het bedrijf meer banen schrappen om geld vrij te maken voor investeringen in nieuwe producten voor kunstmatige intelligentie, cloudsoftware en cyberveiligheid. Cisco wil nu wereldwijd 7 procent van de banen schrappen. Eerder ging het om 5 procent van de ongeveer 85.000 werknemers van het bedrijf. Of er ook banen bij de Amsterdamse vestiging verdwijnen wilde het bedrijf niet zeggen.