ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wapenstilstand Midden-Oosten zorgt voor opluchting op Wall Street

Economie
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 22:28
anp080426207 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen op Wall Street in New York zijn met aanzienlijke winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden overwegend opgelucht op het staakt-het-vuren van twee weken dat de Verenigde Staten, Israël en Iran hadden aangekondigd. Energieprijzen daalden juist stevig dankzij de hoop op een einde aan de blokkade van de Straat van Hormuz.
De S&P 500 won 2,5 procent tot 6782,81 punten. De brede beursgraadmeter staat net geen 2 procent onder het niveau van voor het begin van de Iranoorlog. De Dow-Jonesindex won 2,9 procent tot 47.909,92 punten en techbeurs Nasdaq steeg 2,8 procent tot 22.635 punten.
Een vat Brentolie werd ruim 12 procent minder waard en kostte 96,04 dollar per vat. Ondanks die flinke daling is die prijs nog ruim een derde hoger dan voor de eerste Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

ANP-343385528

191313291_m

19Mag-Finasteride-superJumbo

generated-image (11)

Scherm­afbeelding 2026-04-08 om 06.26.55

Loading