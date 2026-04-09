Rutte valt Trump bij in kritiek op Europese bondgenoten om Iran

WASHINGTON (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte valt de Amerikaanse president Donald Trump bij in diens kritiek op Europese NAVO-landen. Die hebben inderdaad niet allemaal in de oorlog met Iran de hulp geboden die ze de Verenigde Staten wel ooit beloofd hebben, zei Rutte na een bezoek aan Trump. Maar hij heeft Trump ook gewezen op goede voorbeelden, zei hij in een interview met CNN.

Trump sloeg na afloop nog geen andere toon aan. "De NAVO was er niet toen we ze nodig hadden en ze zullen er niet zijn als we ze opnieuw nodig hebben", schreef hij op Truth Social.

De Amerikaanse president beklaagde zich de afgelopen weken voortdurend dat Europese bondgenoten niet voluit meededen aan de oorlog tegen Iran. Hij stoorde zich aan hun kritiek en weigering om hun luchtruim en militaire bases te gebruiken en vroeg zich hardop af of de VS niet beter uit de NAVO konden stappen. Ook al hebben de NAVO-landen wel beloofd elkaar te hulp te schieten als ze worden aangevallen, maar niet om militaire operaties elders in de wereld te steunen.

Rutte snapt Trumps punt wel. Het leeuwendeel van de bondgenoten weet dat de NAVO er niet alleen is om de VS en Europa te beschermen, maar ook zodat de VS elders in de wereld hun macht kunnen laten gelden, stelde hij. Europese landen hebben volgens hem de oorlog tegen Iran mogelijk gemaakt.

Maar "het klopt, niet alle Europese landen hebben hun afspraken waargemaakt en ik begrijp volkomen dat hij daarover teleurgesteld is", zei Rutte. Tegelijkertijd was "een grote meerderheid van Europese landen behulpzaam met militaire bases, met logistiek, met overvliegen, met ervoor zorgen dat ze hun toezeggingen naleven", heeft hij Trump naar eigen zeggen ook voorgehouden. Hij noemde Duitsland, het VK en ook Frankrijk als lichtende voorbeelden. Vooral die laatste twee moesten het bij Trump de afgelopen dagen ontgelden. Maar zij tuigden bijvoorbeeld een coalitie op om de Straat van Hormuz te heropenen, bracht Rutte in.

Naar Ruttes bezoek was met spanning uitgekeken, omdat Trump volgens het Witte Huis een mogelijk vertrek uit de NAVO met hem zou willen bespreken. Rutte wilde dat niet beamen, maar sprak het niet tegen en erkende dat "er duidelijk teleurstelling heerst". Ook over berichten dat de VS NAVO-landen zouden willen straffen door er Amerikaanse troepen weg te halen wilde hij niet meer kwijt dan dat "het een heel openhartig en open gesprek was". Trump luisterde volgens de NAVO-secretaris-generaal echter ook nauwgezet naar diens kijk op de zaak.