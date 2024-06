Warmteverbruikers krijgen geld terug om fout bij toezichthouder

DEN HAAG (ANP) - Mensen die stads-, blok of wijkverwarming gebruiken kunnen een meevaller van enkele tientjes krijgen. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekent dat een fout is gemaakt bij het vaststellen van het maximumtarief voor het vastrecht voor warmte. Dit wordt met terugwerkende kracht aangepast, wat betekent dat het jaartarief van verbruikers met maximaal 36 euro wordt verlaagd.

Volgens de ACM zijn er in een rekenbestand verkeerde gegevens ingevoerd. Daardoor heeft de toezichthouder de gemiddelde kosten voor het onderhoud van een gasgestookte combiketel dit jaar te hoog ingeschat, met als gevolg dat het maximumtarief hoger uitkwam dan eigenlijk had gemoeten. De ACM geeft aan inmiddels extra maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat dit in de toekomst weer fout gaat.

Overigens krijgen niet alle warmteverbruikers dit jaar 36 euro terug van hun leverancier, het bedrag kan ook lager uitvallen. Warmteleveranciers mogen zelf hun tarieven bepalen. Ze mogen alleen nooit meer vragen dan het door de toezichthouder vastgestelde maximumtarief.

Het kan nog even duren voordat mensen het geld terugkrijgen. Volgens de ACM mogen leveranciers zelf bepalen hoe ze het nieuwe tarief in de energierekeningen van huishoudens verwerken. Dit moet uiterlijk bij de jaar- en eindafrekening over dit jaar zijn gebeurd.